В Херсонской области морпехам Черноморского флота вручили госнаграды

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина бойцам морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» вручили медали «Жукова», «За храбрость» II степени, а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
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