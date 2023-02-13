Хави об 11 очках отрыва «Барсы» при игре у «Реала» в запасе: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир»

Хави не считает, что у «Реала» нет шансов отыграть отставание от «Барселоны». Вчера каталонский клуб выиграл у «Вильярреала» (1:0) в матче 21-го тура Ла Лиги и на 11 баллов оторвался от «Реала», у которого есть один матч в запасе.
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