"Наступление зашло в тупик, перспектив не имеет": Перелом на критическом направлении к "саммиту Зеленского". О чём не говорят сводки

На Харьковском направлении сложилась крайне непростая ситуация. Несмотря на активное продвижение наших бойцов у многих населённых пунктов – враг до сих пор удерживает часть Волчанска, "оголяя" другие направления за счёт интенсивной переброски резервов.
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