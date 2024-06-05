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"Наступление зашло в тупик, перспектив не имеет": Перелом на критическом направлении к "саммиту Зеленского". О чём не говорят сводки

"Наступление зашло в тупик, перспектив не имеет": Перелом на критическом направлении к "саммиту Зеленского". О чём не говорят сводки

На Харьковском направлении сложилась крайне непростая ситуация. Несмотря на активное продвижение наших бойцов у многих населённых пунктов – враг до сих пор удерживает часть Волчанска, "оголяя" другие направления за счёт интенсивной переброски резервов.

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