Лукашенко заявил о "диктатуре справедливости" в Белоруссии

Президент Белорусские Александр Лукашенко заявил о наличии в стране "диктатуры справедливости".В Белоруссии действительно есть диктатура, признал президент Александр Лукашенко и пояснил, что речь идёт о "диктатуре стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства, диктатуре справедливости".