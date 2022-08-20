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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции организовали «Академию детской безопасности» для юных жителей Донбасса

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции провели для детей,  приехавших из Донецкой и Луганской Народных Республик, профилактическое мероприятие «Академия детской безопасности», целью которого было адаптировать юных участников дорожного движения к началу нового учебного года в миллионном городе.

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