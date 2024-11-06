Наверное многие уже заметили, что Справедливости, как таковой, нет нигде в мире и поэтому любой намёк на неё встречается людьми с искренним одобрением и даже ликованием.
Закон или Справедливость? Полицейский дал в морду подонку, избивающему мать-инвалида и заработал восхищение пользователей Сети. Он прав?
Комментарии
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И
Игорь
Закон, понятия и т.д. Если закон не несет справедливости, то это хреновый закон, и принят в угоду кому-то. Поэтому у нас в основном по понятиям (кроме судов, хотя если посмотреть, А судьи, кто?) , где все понятно.
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает всё для нормальной жизни нормальных людей, значит власти нет. И народ вынужден брать власть на себя. НАРОД ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЛАСТЬ. Выборы дают только минимальную возможность для контроля за властью. Вот народ и использовал своё право!
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6 час.
Михаил Бобко
" у вас все законы на защиту подонков"... Тогда для кого написаны законы за изнасилования, убийства, грабежи? Для порядочных людей? Сам то понял что хрень спорол? Хотя, если ты с хохложопии, всё становится на свои места.
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6 час.
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