Закон или Справедливость? Полицейский дал в морду подонку, избивающему мать-инвалида и заработал восхищение пользователей Сети. Он прав?

И Игорь Закон, понятия и т.д. Если закон не несет справедливости, то это хреновый закон, и принят в угоду кому-то. Поэтому у нас в основном по понятиям (кроме судов, хотя если посмотреть, А судьи, кто?) , где все понятно.

ВУ Варлам Устрялов Если власть не делает всё для нормальной жизни нормальных людей, значит власти нет. И народ вынужден брать власть на себя. НАРОД ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЛАСТЬ. Выборы дают только минимальную возможность для контроля за властью. Вот народ и использовал своё право!