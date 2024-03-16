Иностранный наблюдатель Банджур отметил удобство голосования в России

Александр Кряжев/РИА Новости У избирателей есть много разных возможностей для голосования в России, отметил международный наблюдатель за ходом голосования в Крыму, парламентарий сербского города Ниш Милош Банджур.
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