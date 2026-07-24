В Поморье готовят «дорожные карты» для системной поддержки молодежных инициатив

Эти документы станут настольным пособием для специалистов: они подскажут, как эффективно помогать активным ребятамКарты создаются не на пустом месте: в основу лягут реальные итоги прошедших событий и опыт лидеров НКО, активистов и работников сферы молодежной политики из всех муниципалитетов.