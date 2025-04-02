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Царьград

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Телеведущая Тодоренко проиграла дело по иску к писательнице Мишиной

Телеведущая Тодоренко проиграла дело по иску к писательнице Мишиной

Женщины судятся из-за книжки о путешествиях в Африке.В кассационном суде второй инстанции было рассмотрено дело о защите чести, достоинства и деловой репутации телеведущей Регины Тодоренко.

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