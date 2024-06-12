Эксперт рассказал, чем для россиян обернется прекращение поставок популярного импортного инсулина «Хумалог»

Специалист пояснил, что на рынке есть два отечественных игрока. Директор по развитию российской компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе со СМИ рассказал о последствиях ухода с рынка популярного импортного инсулина.
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