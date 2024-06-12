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Эксперт рассказал, чем для россиян обернется прекращение поставок популярного импортного инсулина «Хумалог»

Эксперт рассказал, чем для россиян обернется прекращение поставок популярного импортного инсулина «Хумалог»

Специалист пояснил, что на рынке есть два отечественных игрока. Директор по развитию российской компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе со СМИ рассказал о последствиях ухода с рынка  популярного импортного инсулина.

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