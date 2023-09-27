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Градозащитники пожаловались на петербургские рейвы

При этом в апреле защитники уже били тревогу, поскольку вандалы пытались разграбить памятник. Градозащитники Петербурга обратили внимание на рейв-вечеринку, прошедшую в минувшие выходные в историческом здании бывшего государственного банка.

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