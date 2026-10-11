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Jordan Brand отмечает 30-летие «Космического джема» коллекцией Air Jordan 11

Jordan Brand отмечает 30-летие «Космического джема» коллекцией Air Jordan 11

В 2026 году фильму «Космический джем» исполняется 30 лет. В честь юбилея Jordan Brand от Nike представил коллекцию кроссовок и одежды, посвящённую культовой картине с Майклом Джорданом и персонажами Looney Tunes.

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