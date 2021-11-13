Тысяча городов советской власти

и почти все эти "савейские" города - это были грязные загаженные с отвратительной экологией населенные пункты... Челябу до сих пор не могут привести в нормальный вид, пригодный для жизни Человека

Jimm Beatle

Не нашел г. Химки, стал в 1938 городом. Сейчас население около 300 тыс. Если до СССР был поселок или деревенька, то уже не считаем? Вокруг главных областных городов многие спутники стали городами именно при СССР до этого были селами и деревнями...