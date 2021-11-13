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    Вот такие как ты и делают лживые вбросы, а не образованные. кто не знаком с историей их повторяют. СССР БЫЛО МНОГОНАЦ...О запрете советск...
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Тысяча городов советской власти

Тысяча городов советской власти

Вот Прилепин пишет: «У нас в стране больше 1000 городов. Это громадное достижение советской власти!» Набираю в гугле «города, основанные в СССР».

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и почти все эти "савейские" города - это были грязные загаженные с отвратительной экологией населенные пункты... Челябу до сих пор не могут привести в нормальный вид, пригодный для жизни Человека
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20 час.
Jimm Beatle
Не нашел г. Химки, стал в 1938 городом. Сейчас население около 300 тыс. Если до СССР был поселок или деревенька, то уже не считаем? Вокруг главных областных городов многие спутники стали городами именно при СССР до этого были селами и деревнями...
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10 час.
Виталий Баранов
Автор бездарь, очень много городов пропущено
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7 час.

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