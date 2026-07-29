Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу

Политика как она есть

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на республику. «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — сказал он в эфире RMF FM.