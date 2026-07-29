Политика как он...
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Политика как она есть

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Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу

Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на республику. «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — сказал он в эфире RMF FM.

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