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«Флорида» разгромила «Сан-Хосе», у Бобровского 21 сэйв, у Аскарова -13, у Георгиева — 11

«Флорида» разгромила «Сан-Хосе», у Бобровского 21 сэйв, у Аскарова -13, у Георгиева — 11

В ночь на 26 января (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Флорида Пантерз».

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