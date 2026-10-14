Мадлен проснулась от скрипа половиц этажом ниже. В каморке под крышей было темно и холодно, а тишина казалась не пустой, а напряжённой — будто кто-то стоял за дверью и ждал, когда она пошевелится.
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