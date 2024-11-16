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Царьград

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Одна съёмочная смена - и уже миллионер, причём за счёт государства. Озвучены гонорары отечественных кинозвёзд

Одна съёмочная смена - и уже миллионер, причём за счёт государства. Озвучены гонорары отечественных кинозвёзд

Одна съёмочная смена - и уже рублёвый миллионер, причём за счёт государства. После того как были озвучены гонорары отечественных кинозвёзд (Нагиев, Асмус, Петров, Бикович и другие), возникает вопрос: больше некуда тратить бюджетные деньги?Очередной выпуск программы Андрея Норкина "Место встречи" (телеканал НТВ) осветил интересную тему - состояние дел в отечественном кинематографе через призму финансовых показателей в целом и гонораров ведущих актёров в частности.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Зачем Нагиева вообще снимать? Кто увидел в нем талант? Это тот, который отмалчивался об СВО, ждал, куда вывезет… а теперь, как многие ему подобные, вдруг полюбили и поверили в Россию.
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15 час.
Акимова Татьяна
Это дерьмо уже никому не интересны.
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12 час.

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