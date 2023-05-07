Российская экономика оказалась в мировом топ-10 впервые с 2014 года

Экономика России первый раз с 2014 года оказалась в числе десяти лидеров мировых лидеров. По итогам прошлого года она заняла восьмое место, свидетельствуют данные Всемирного банка и национальных статистических служб, которые приводит РИА Новости.
Экономика России первый раз с 2014 года оказалась в числе десяти лидеров мировых лидеров. По итогам прошлого года она заняла восьмое место, свидетельствуют данные Всемирного банка и национальных статистических служб, которые приводит РИА Новости.
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