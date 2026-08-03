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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник сборной России и «Динамо» Нойштедтер завершил карьеру в 38 лет и стал ассистентом тренера «Вестерло»

Защитник Роман Нойштедтер завершил карьеру. 38-летний бывший футболист сборной России вошел в тренерский штаб бельгийского « Вестерло », за который играл с 2022 года.

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