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Джонсон: нападение ВСУ на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным

Джонсон: нападение ВСУ на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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