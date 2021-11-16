Происшествия

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В Ямало-Ненецком автономном округе пресечена деятельность по незаконному обороту наркотиков

В октябре 2021 года, в ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Пуровскому району в г.

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