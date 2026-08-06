Свободно переключается на три языка и растет копией отца: как выглядит подросший сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян долгое время оставался скрыт от посторонних глаз. Теперь подросший Микаэль все чаще появляется в публикациях родителей, а подписчики обсуждают не только его внешность, но и необычный подход к воспитанию мальчика.