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Свободно переключается на три языка и растет копией отца: как выглядит подросший сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Свободно переключается на три языка и растет копией отца: как выглядит подросший сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян долгое время оставался скрыт от посторонних глаз. Теперь подросший Микаэль все чаще появляется в публикациях родителей, а подписчики обсуждают не только его внешность, но и необычный подход к воспитанию мальчика.

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