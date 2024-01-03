Полицейские в Чувашии нашли арсенал в машине водителя, уехавшего без оплаты с АЗС

Заурядная история с водителем, уехавшим с АЗС без оплаты бензина, закончилась полицейской погоней c тараном шести машин и задержанием опасного преступника, в машине которого находился целый арсенал оружия.
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