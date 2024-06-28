Каким знакам китайского гороскопа нужно быть очень осторожными в июле 2024 года Алёна Юрьева Китайский гороскоп на июль 2024 года предсказывает непростые испытания для ряда знаков зодиака, которые стоит принять во внимание, чтобы избежать потенциальных трудностей и неудач.