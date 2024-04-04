Анатолий Шарий: Странно, что украинские радикалы не жгут редакции неугодных европейских СМИ

Газета Berliner Zeitung отреагировала на «наезд» посла Украины в Германии Алексея Макеева из-за того, как они освещают войну России и Украины, и призвала последнего «уважать свободу слова в европейской демократии».
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