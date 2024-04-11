В Новосибирске хирурги вырезали из ткани пациента сердечко для девушки.

Фашист поганый! 😡😡Надо обыск у него провести - может он кошельков из кожи нашил или перчатки?🤮🤮Все они такие , эти азиаты!Одна патологическая злоба и обман.Поэтому и рука не дрогнула у них, когда невинных в Крокусе расстреливали!!

Людмила Лиханова

Он нарушил и закон и профессиональную этику. Он не достоин быть врачом. Ложиться под нож и не знать ЧТО он сделает с твоим телом, КУДА и ЧТО выложит на всеобщее обозрение ?! Сейчас начнется: это происки конкурентов. Не важно. Главное тот факт , что он совершил мерзкий поступок.