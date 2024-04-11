Интересная жизнь с Vera Star Угадайте по разрезу глаз откуда эти "специалисты" То что происходит в своевременном мире, в очередной раз убеждает нас в том, что конец света и в самом деле не за горами.
В Новосибирске хирурги вырезали из ткани пациента сердечко для девушки.
Комментарии
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Ирина
Фашист поганый! 😡😡Надо обыск у него провести - может он кошельков из кожи нашил или перчатки?🤮🤮Все они такие , эти азиаты!Одна патологическая злоба и обман.Поэтому и рука не дрогнула у них, когда невинных в Крокусе расстреливали!!
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6 час.
Людмила Лиханова
Он нарушил и закон и профессиональную этику. Он не достоин быть врачом. Ложиться под нож и не знать ЧТО он сделает с твоим телом, КУДА и ЧТО выложит на всеобщее обозрение ?! Сейчас начнется: это происки конкурентов. Не важно. Главное тот факт , что он совершил мерзкий поступок.
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4 час.
HotRS
А что делал афтар "в небезызвестной соцсети, запрещенной в России."???
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4 час.
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