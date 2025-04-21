Корональная дыра на Солнце несёт новый шквал магнитных бурь: скачки артериального давления и головные боли почувствуют люди

Пик геомагнитных колебаний сместился с понедельника на вторник. Бури ожидаются от слабых до средних.Уже в начале новой рабочей недели на Землю обрушится серия магнитных бурь из-за корональной дыры на Солнце, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ и ИСЗФ РАН).
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