РИА Новости: военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гумпомощью

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали мужчин в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), когда они приходили в пункты выдачи гуманитарной помощи и так называемый «центр несокрушимости».
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