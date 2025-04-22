РИА Новости: военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гумпомощью

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали мужчин в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), когда они приходили в пункты выдачи гуманитарной помощи и так называемый «центр несокрушимости».