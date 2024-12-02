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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станковен пропустил 2 матча подряд из-за травмы. Форвард «Далласа» на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ

Форвард «Старс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1).  21-летний канадец занимает текущее 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с 15 (4+11) очками в 21 игре.

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