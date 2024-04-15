Пьеха запечатлелся с бывшей женой и сыном, пригласив их на свой концерт

Певец Стас Пьеха вывел на сцену 10-летнего сына Петю. Стас Пьеха пригласил на свой концерт бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю, воспитанием которого он, по собственному признанию, почти не занимается.
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