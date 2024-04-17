🏥 В детской клинической больнице Крыма отремонтировали четыре отделения Капремонт провели в травматологическом, офтальмологическом, нефрологическом и эндоскопическом отделении.
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🏥 В детской клинической больнице Крыма отремонтировали четыре отделения Капремонт провели в травматологическом, офтальмологическом, нефрологическом и эндоскопическом отделении.