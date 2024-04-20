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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Ужасный гоночный темп – ничего нового»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал шестым в спринте на Гран-при Китая после старта с поула. Британский спортсмен извинился перед командой за потерю позиций на первом круге, но признал, что в любом случае не мог рассчитывать на победу.

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