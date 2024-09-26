У сотрудников ДПС с большим стажем есть своя методика выбора автомобилей для остановки, и далеко не каждый транспорт попадает под пристальное внимание.
Сотрудник ДПС назвал 5 верных признаков, по которым ваш авто точно остановит инспектор
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Автомобилях могут вызывать у сотрудников сомнения в ЛЕГИТИМНОСТИ их поведения на дороге." АВТОР - ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus «согласный с законами, законный, правомерный») — согласие народа с государственной властью
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21 час.
МГ
Малик Гумеров
Интуиция у них направлено только на одно = РУБИТЬ БАБЛО !!!
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19 час.
Александр Николаевич
Сейчас все меньше "легитимных" ГАИшников - видит ремешок не накинут - жди удавочку...!
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12 час.
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