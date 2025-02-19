Испытания продолжаются: прогресс программы PrSM для MLRS и HIMARS Один из первых тестовых запусков PrSM, 2019 г.
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Испытания продолжаются: прогресс программы PrSM для MLRS и HIMARS Один из первых тестовых запусков PrSM, 2019 г.
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