Производство, которое простаивало более восми лет — сборочные мощности «ВИС-Авто» перенесут в ОПП АвтоВАЗа

Перенос автосборочных мощностей компании «ВИС-АВТО» на площадку бывшего опытно-промышленного производства АвтоВАЗа состоится после майских праздников, о чем пишет инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».
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