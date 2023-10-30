Антон Волошко уходит из правительства: зачем и кто на его место

На прошедших дополнительных выборах по 21 одномандатному округу в Законодательное собрание Приморского края победил Антон Волошко – вице-губернатор и куратор внутренней политики со времен первой победы на выборах Приморья Олега Кожемяко.
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