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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнаст Нагорный: «Уверен, 99% спортсменов со всего мира будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде»

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Там выступят 15 россиян в нейтральном статусе – среди них нет представителей спортивной гимнастики.

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