СССР - ИМПЕРИЯ ДОБРА!

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«Ужасный промах»: Россия обидела Сербию из-за Донбасса и Сребреницы

«Ужасный промах»: Россия обидела Сербию из-за Донбасса и Сребреницы

На серьёзный дипломатический промах Москвы обратила внимание российский корреспондент и эксперт по Балканам Алина Арсеньева.

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степан дунов
Козак в очередной раз ляпнул не подумав.
степан дунов
Козак в очередной раз ляпнул не подумав.
Ural Karahanow
Афтар - гнида рогулячья, с русского на русский путём перевести не может, чабан закарпатский.

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