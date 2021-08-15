Лев ДобрыйПолитика«Ужасный промах»: Россия обидела Сербию из-за Донбасса и Сребреницы На серьёзный дипломатический промах Москвы обратила внимание российский корреспондент и эксперт по Балканам Алина Арсеньева.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновКозак в очередной раз ляпнул не подумав.степан дуновКозак в очередной раз ляпнул не подумав.Ural KarahanowАфтар - гнида рогулячья, с русского на русский путём перевести не может, чабан закарпатский.Комментировать
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