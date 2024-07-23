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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что ни в коем случае нельзя чистить пищевой содой? 3 предмета которые можно безвозвратно уничтожить

Пищевая сода есть практически у каждого в доме. Применяете ли вы ее, чтобы убрать запах из холодильника, используете ли для выпечки или просто для изготовления экологически чистых чистящих средств –сода в этих случаях незаменима! Но существуют вещи, которые никогда не стоит очищать содой.

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