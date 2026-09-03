"Декрет только мимо пробегал". Ксения Шойгу вышла на работу спустя четыре дня после родов

Дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ксения, которая только недавно стала матерью во второй раз, рассказала, что вышла на работу спустя четыре дня после родов.
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