Мутация для выживания. Врач Денисова рассказала, кому не стоит пить молоко

Если после употребления молока у вас возникают симптомы несварения, вздутие или бурление в животе, прочий дискомфорт, возможно, у вас нехватка фермента, который помогает переваривать молочный сахар — лактозу.
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