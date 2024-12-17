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Мутация для выживания. Врач Денисова рассказала, кому не стоит пить молоко

Мутация для выживания. Врач Денисова рассказала, кому не стоит пить молоко

Если после употребления молока у вас возникают симптомы несварения, вздутие или бурление в животе, прочий дискомфорт, возможно, у вас нехватка фермента, который помогает переваривать молочный сахар — лактозу.

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