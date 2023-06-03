Суд в Петербурге вынес приговор полицейскому, который применил электрошокер к задержанному

Заместителя командира ППС Павла Марчука приговорили к двум с половиной годам колонии. Петербургский суд приговорил заместителя командира взвода районной ППС Павла Марчука к двум с половиной годам колонии за превышение должностных полномочий.
Заместителя командира ППС Павла Марчука приговорили к двум с половиной годам колонии. Петербургский суд приговорил заместителя командира взвода районной ППС Павла Марчука к двум с половиной годам колонии за превышение должностных полномочий.
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