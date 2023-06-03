78.ru

517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Z Muliphein
    О да... это наша медицина... Не в обиду: моя мама (врач, 50 лет врачебного стажа) боялась попасть "к своим". А мамина...Петербургские вра...
  • Платон Зобнин
    Какой бизнесмен🥲 проша шаляпин очередной на бабушкино бабло«Мой ненаглядный,...
  • Кирилл Ласка
    Культурная столицаВ Купчино мужчина...

Суд в Петербурге вынес приговор полицейскому, который применил электрошокер к задержанному

Заместителя командира ППС Павла Марчука приговорили к двум с половиной годам колонии. Петербургский суд приговорил заместителя командира взвода районной ППС Павла Марчука к двум с половиной годам колонии за превышение должностных полномочий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх