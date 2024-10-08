Думские выборы по округам пройдут по новым правилам для живущих за рубежом

Выборы нижней палаты парламента в 2026 году пройдут по новым правилам, сообщают «Ведомости». Теперь находящиеся за рубежом избиратели не смогут голосовать за кандидатов-одномандатников в регионе своей прописки, а смогут отдавать голоса только за партийные списки.