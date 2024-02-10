Приметы и поверья 11 февраля 2024 года связаны с Лаврентьевым днем Ирина ЛысенкоДревние признаки погоды и разнообразные бытовые уверения 11 февраля 2024 года связаны с тем, что в этот зимний день православная церковь отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.