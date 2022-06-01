ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

Все файлы хранятся в разделе «Мои договоры» в ВТБ Онлайн – в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей.
Все файлы хранятся в разделе «Мои договоры» в ВТБ Онлайн – в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей.
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