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ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

Все файлы хранятся в разделе «Мои договоры» в ВТБ Онлайн – в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей.

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