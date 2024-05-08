Нарышкин сообщил о расследовании теракта в "Крокусе" для выявления причастных к нему за границей

С целью выявления причастных к организации теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", находящихся за рубежом, ведется расследование, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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