ABC сообщает: крокодил в Папуа-Новой Гвинее растерзал сотрудника

В зоопарке Папуа-Новой Гвинеи крокодил напал на сотрудника, кормящего его. Работник лишился ноги и был доставлен в больницу, но его спасти не удалось.
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