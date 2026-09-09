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Царьград

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ABC сообщает: крокодил в Папуа-Новой Гвинее растерзал сотрудника

ABC сообщает: крокодил в Папуа-Новой Гвинее растерзал сотрудника

В зоопарке Папуа-Новой Гвинеи крокодил напал на сотрудника, кормящего его. Работник лишился ноги и был доставлен в больницу, но его спасти не удалось.

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