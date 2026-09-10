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Русский Днепропетровск

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Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола

Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола

Владимир Дружинин 9 сентября 2026 г.   Украинская печать, рассуждая о необходимости смягчения миграционный требований для иностранных наёмников в рядах ….

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