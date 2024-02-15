Жителей Новосибирска испугали сообщениями о сбежавшем заключённом

14 февраля в Новосибирске заявили о якобы сбежавшем неадекватном осуждённом.Жители Новосибирска в среду, 14 февраля, начали пересылать друг другу в мессенджерах сообщение о том, что из-под стражи сбежал опасный заключённый.
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