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Минобороны КНР потребовало от властей США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая по Тайваню

Минобороны КНР потребовало от властей США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая по Тайваню

Министерство обороны Китайской Народной Республики потребовало от политического руководства Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела восточноазиатского государства по Тайваню.

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